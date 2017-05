Juntamente com a nossa edição do próximo domingo, vamos oferecer um poster gigante do ‘Benfica tetracampeão’, no qual poderá, depois, colocar os 36 cromos autocolantes que lhe disponibilizaremos durante a semana. Esta é mais uma forma de garantir aos nossos leitores uma recordação sobre o campeonato mais histórico do Benfica, pelo facto de ter sido o primeiro tetra. Basta comprar o jornal para levar estas ofertas.