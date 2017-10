O Nápoles continua atento a vários laterais-esquerdos no mercado e, segundo informações veiculadas ontem pela imprensa italiana, Alejandro Grimaldo é um dos nomes na lista de potenciais reforços do emblema transalpino.

O interesse do Nápoles no lateral espanhol do Benfica não é propriamente uma novidade, uma vez que já na última temporada tinha perguntado ao clube da Luz pelo ex-Barcelona. O interesse reacende-se agora, altura em que o clube está a tentar avançar para a renovação do contrato de Ghoulam. O vínculo do titular do Nápoles termina em junho do próximo ano e, até ao momento, não houve luz verde quanto à renovação.

