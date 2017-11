O Nápoles já colocou em cima da mesa do Benfica uma proposta formal de 20 milhões de euros. Segundo a imprensa italiana, o atual líder da Série A procura antecipar-se à concorrência e, depois de várias semanas em contacto com os agentes do espanhol, decidiu então avançar para a dita oferta, que terá sido prontamente recusada pelas águias.Tal como o nosso jornal adiantou, a SAD benfiquista não está disponível negociar o jogador de 22 anos abaixo dos 40 milhões de euros, menos 20 do que o estipulado na sua cláusula de rescisão.