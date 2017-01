Feliz pela contratação de Gonçalo Guedes , Nasser Al-Khelaifi deixou elogios ao extremo português, referindo que o agora jogador do Benfica se "encaixa de forma perfeita nas ambições" do projeto do Paris SG. De resto, na mesma declaração, o presidente dos franceses admitiu que a chegada do português, de 20 anos, irá reforçar a ligação do clube à comunidade portuguesa da região."O Gonçalo é um jovem talento europeu que encaixa de forma perfeita nas ambições do nosso projeto. Foi seguido durante os últimos anos por grandes clubes europeus e fez uma grande escolha ao assinar pelo PSG. O Gonçalo irá reforçar a forte ligação que temos há muito tempo com os nossos adeptos portugueses na região de Paris e estou certo de que todos os nossos adeptos irão apreciar as suas qualidades técnicas, assim como a sua personalidade", disse.

Autor: Fábio Lima