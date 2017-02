A SAD encarnada negou perto do fecho da janela de transferências uma proposta oficial do Sunderland por Samaris no valor de 20 milhões de euros. O cerco do emblema inglês já se vinha apertando nas últimas semanas e, sabe Record, o penúltimo classificado da Premier League chegou até a fazer uma outra oferta formal (anterior) pelo internacional grego. No entanto, foi ‘obrigado’ a refazer a mesma, pois não estaria de acordo com os termos acordados verbalmente. Refeita a proposta, Luís Filipe Vieira e seus pares acabaram por declinar, apesar de considerarem os valores atrativos.A decisão da SAD prendeu-se com o facto de considerarem arriscada a medida no capítulo desportivo, depois de já ter sido permitida a saída de Danilo. Para além disso, Celis tinha na altura o adeus alinhavado e acabou cedido ao V. Guimarães.