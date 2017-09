Continuar a ler

Semedo destacou o jogo de "paciência do Barcelona" e disse que esperava as dificuldades que o Sporting impôs. "Sabia que o Sporting tinha muita qualidade. Está a fazer um excelente início de temporada e é uma grande equipa".



Sobre as declarações prévias ao encontro, em que disse que "felizmente" não assinou pelo Sporting quando tinha 16 anos, referiu: "Quem faz polémica são os jornalistas. De certeza que perceberam o que eu quis dizer e os sportinguistas também. Não disse com mal nenhum. Naquela altura não fiquei. Hoje posso dizer felizmente. Mas naquela altura tinha vontade de ficar. Depois de tudo o que se passou, hoje estou no Barcelona, graças a Deus. Por isso digo que felizmente não fiquei." .



Nélson Semedo reconheceu que o jogo com o Sporting (triunfo por 1-0) foi muito complicado e voltou a desejar que o clube leonino "passe" aos oitavos da Champions em segundo lugar do grupo.Questionado como se sentiu no regresso a Portugal e ao Estádio José Alvalade, o defesa do Barcelona afirmou: "Senti-me bem. Apesar de ser benfiquista ferrenho não desejo mal ao Sporting".

Autor: Sandra Lucas Simões