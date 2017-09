O jogador do Barcelona falou depois sobre o FC Porto, líder da classificação, mas lembrou que, mesmo com um clássico à porta, ainda há muito campeonato pela frente: "Tenho acompanhado a Liga e o FC Porto também tem feito um longo trabalho. O campeonato está no início e, apesar de o clássico ser agora, ainda é muito cedo para dizer quem vai ser campeão. Mas espero que seja o Benfica".

Nélson Semedo lançou um olhar à liga portuguesa e começou por falar do Benfica. Questionado sobre se os encarnados ficaram mais frágeis com a sua saída, o lateral recusou tal ideia."Não acredito… No Benfica sai um jogador e há logo outro que entra e dá resposta. O André Almeida tem feito uma grande campanha até agora. O Benfica não começou da melhor maneira mas tudo vai melhorar, à semelhança do que aconteceu o ano passado", referiu em conferência de imprensa.

Autores: Bruno Fernandes e Luís Miroto Simões