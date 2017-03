Na 2.ª Liga, o troféu de Melhor Jogador Jovem de fevereiro foi para Rui Costa (Varzim), de 21 anos, conquistando 18,94% dos votos. Filipe Chaby (Sp. Covilhã), com 16,01%, e Sandro (Gil Vicente), com 9,35%, completam o pódio.

Nélson Semedo, do Benfica, foi eleito o vencedor do prémio de Melhor Jogador Jovem do mês de fevereiro da Liga NOS. O lateral direito, de 23 anos, triunfou na votação realizada pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), recebendo 25,11% dos votos. Gelson Martins (Sporting), com 14,24%, e Iuri Medeiros (Boavista), com 9,96%, ficaram nos lugares imediatos.