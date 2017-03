Nélson Semedo foi ontem baixa de última hora nas contas de Rui Vitória. O lateral-direito até havia sido convocado na véspera pelo técnico benfiquista e estava naturalmente apontado ao onze inicial, mas sofreu uma lesão que o coloca em dúvida para a próxima deslocação das águias ao terreno do Paços de Ferreira, agendada para o próximo sábado. De acordo com a informação oficial do emblema da Luz, o internacional português sofreu um "traumatismo do joelho esquerdo com ferida suturada", cenário que o mesmo viria mais tarde a desdramatizar.

"Sofri um toque no joelho esquerdo mas não é grave. Hoje [ontem] não dava para jogar, mas temos o André (Almeida), que vai dar uma grande resposta", disparou, antes do apito inicial, à BTV. Falando ainda do confronto com o Belenenses, mas com um discurso que encaixa em qualquer outro jogo, Semedo sublinha que, na Luz, "o objetivo é sempre ganhar, respeitando o adversário". De resto, a presença do jogador no clássico com o FC Porto (2 de abril), não estará em causa, beneficiando sempre da pausa para os compromissos das seleções nacionais que se segue ao embate na Mata Real.

E depois da goleada sofrida em Dortmund (4-0), os tricampeões nacionais colheram ontem nova forte onda de apoio por parte dos adeptos, com Semedo a não ficar indiferente. "É sempre especial jogar no Estádio da Luz e os jogadores querem responder com golos à força enorme que sentem no relvado", vincou um dos elementos mais utilizados do plantel.

Autores: Filipe Pedras e Pedro Ponte