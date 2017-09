Nélson Semedo considerou esta terça-feira que o facto de não ter assinado pelo Sporting quando tinha 16 anos foi determinante no que viria a ser o desfecho da sua carreira."Assinar pelo Sporting aos 16 anos? Sim, estive quase no Sporting, estive à experiência na Academia mas… felizmente não consegui ficar. Digo-o porque passados alguns meses assinei pelo Benfica, um fator determinante na minha carreira, pois caso contrário hoje não estaria aqui no melhor clube do Mundo"

Autor: Bruno Fernandes