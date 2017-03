Ausência surpresa no onze inicial do Benfica, o lateral direito Nélson Semedo falha o encontro com o Belenenses devido a problemas físicos. O internacional português contraiu um traumatismo no joelho esquerdo, com ferida contusa e suturada, devido a uma pancada que sofreu, aparentemente, no treino dos encarnados.No lugar de Nélson Semedo entra André Almeida, uma espécie de 'bombeiro' de serviço, ao passo que o outro jogador a ficar fora da ficha de jogo dos encarnados é o brasileiro Hermes, que assim vê adiada a sua estreia na Liga NOS.

Autor: Fábio Lima