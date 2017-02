Rui Vitória já sabe que não vai ter Nélson Semedo à sua disposição na visita ao Feirense na próxima jornada. O lateral-direito viu o quinto amarelo, quando travou Perdigão aos 68’, e terá de cumprir castigo, mas estará disponível para a próxima partida do Benfica, uma vez que será a 1ª mão das ‘meias’ da Taça de Portugal, diante do Estoril, na terça-feira.Semedo irá descansar forçosamente depois do duelo na Amoreira e, por isso mesmo, poderá estar fresco para a deslocação a Dortmund, na 2ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, o encontro que se segue ao embate com o Feirense. Sem o lateral habitualmente titular no lado direito da defesa, André Almeida e Pedro Pereira são as outras opções de Vitória.