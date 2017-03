Baixa de última hora na equipa do Benfica para o duelo com o Belenenses, Nélson Semedo subiu ao relvado para distribuir autógrafos e, em declarações à BTV, assegurou que a sua lesão não é preocupante. "Sofri um toque no joelho esquerdo mas não é grave. Hoje não dava para jogar, mas temos o André que vai dar uma grande resposta", assegurou o internacional português que ainda garante que as águias só pensam na vitória: "Queremos ganhar, temos sempre de ganhar. O Belenenses está a fazer uma excelente época, está em décimo lugar mas no Benfica queremos sempre ganhar respeitando sempre o adversário".

O defesa ainda comentou o facto de poder jogar perante mais de 55 mil espectadores após a derrota em Dortmund salientando que "é sempre especial jogar no Estádio da Luz" e garantindo que os jogadores do Benfica procuram "responder com golos à força enorme que sentem".

Autor: João Soares Ribeiro