Nélson Semedo optou por manter-se à margem quando questionado sobre o golo de Mitroglou, que gerou muitos protestos dos jogadores do Estoril por fora de jogo do grego, e sobre as arbitragens em geral, referindo que não costuma debruçar-se sobre o tema.



"Sinceramente não ligo ao tema das arbitragens. Nós tentamos fazer o nosso trabalho. Queremos é jogar futebol. A arbitragem é um tema à parte", limitou-se a dizer o lateral-direito à Sport TV, fazendo depois a análise à partida: "Sabíamos que iria ser um jogo difícil, o Estoril é uma boa equipa. Mas conseguimos o nosso objetivo que era ganhar. Meia parte já está, agora há o próximo jogo no Estádio da Luz. Vai ser difícil, eles sabem que é difícil por ser em casa, com os nossos adeptos, por isso é difícil ganharem-nos lá. Mas já está meia parte. Nós pensamos jogo a jogo e agora é pensar no Feirense e descansar."





Fazendo a ponte para o próximo jogo, precisamente contra os fogaceiros, onde não poderá dar o seu contributo por ter de cumprir castigo, Nélson Semedo desvalorizou: "Não vou jogar, mas penso que saio eu, entra outro e será igual. Temos um plantel com todos os jogadores prontos para jogar e quem o treinador escolher vai dar uma boa resposta."

Autor: Alexandre Moita