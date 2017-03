Continuar a ler

"Entrámos praticamente a perder, mas soubemos reagir e tivemos as nossas oportunidades para marcar. Não conseguimos, depois, na segunda parte, sofremos aqueles dois golos repentinos e foi difícil voltar ao jogo. Mas estamos orgulhosos da campanha que fizemos. Jogámos contra uma grande equipa, com um poderio ofensivo enorme, e isto é a Liga dos Campeões. Agora é pensar no campeonato", reforçou Semedo, que, apesar dos elogios ao conjunto germânico, continua concentrado na equipa da Luz.



Nélson Semedo assegurou esta quarta-feira que a pesada derrota (4-0) consentida pelo Benfica, diante do Borussia Dortmund, no encontro da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, não deixará qualquer marca anímica nos jogadores comandados por Rui Vitória."Nenhuma. Agora é pensar no campeonato.Isto não muda em nada os nossos objetivos e o que temos até final da época", garantiu o lateral do Benfica, que apesar da diferença de golos no final do encontro sente orgulho no percurso da equipa encarnada na Liga milionária.

Autor: Filipe Pedras