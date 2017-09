O Benfica foi esta quarta-feira goleado em casa do Basileia, por 5-0 , em jogo da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, mas Nélson Semedo acredita que a sua antiga equipa vai dar a volta ao resultado."É uma fase que há-de passar. Todas as equipas a têm. O Benfica vai dar a volta por cima", disse o jogador do Barcelona após o jogo com o Sporting ( vitória dos catalães por 1-0 ).Semedo manifestou ainda crença que o Benfica "vai ganhar o pentacampeonato".

Autor: Sandra Lucas Simões