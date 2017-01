Outro assunto que continua a marcar a agenda do presidente do Benfica na próxima semana é a transferência de Nélson Semedo, jogador cobiçado pelo Manchester United, Bayern Munique, Barcelona e Atlético Madrid. A SAD encarnada espera encaixar 50 milhões de euros com a venda do internacional português, de 23 anos, que está blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros.Ao contrário do que deve suceder com Gonçalo Guedes – cuja saída está iminente –, o lateral mesmo que seja negociado nos próximos dias deve permanecer às ordens de Rui Vitória até ao final da temporada.