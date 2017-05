Nélson Semedo é um dos jogadores mais cobiçados do plantel do Benfica e, por isso, será difícil ao clube da Luz conseguir resistir ao assédio de vários emblemas pelo defesa-direito, que pode mesmo ser o próximo a ser vendido. Pode, assim, estar perto de chegar ao fim a ligação de cinco anos do internacional português às águias, embora este tenha um contrato válido até ao final da temporada de 2021, blindado com uma cláusula de 80 milhões euros.

O jogador de 23 anos tem sido apontado a alguns dos clubes mais poderosos do futebol europeu, o que pode vir a garantir um forte encaixe financeiro aos cofres da formação da Luz, que não fecha a porta a negociações pelo lateral formado no Sintrense. Barcelona, Bayern Munique ou Man. United são alguns dos emblemas aos quais Nélson Semedo tem sido associado, embora este se mantenha totalmente focado no Benfica... Pelo menos, até domingo, quando a equipa disputa o último encontro da época, que pode ser de despedida.

Autor: Valter Marques