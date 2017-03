Ausente do encontro de segunda-feira, diante do Belenenses, devido a lesão, o lateral direito Nélson Semedo está de regresso aos convocados do Benfica. A confirmação foi dada por Rui Vitória esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o P. Ferreira, marcado para sábado, pelas 20.30 de sábado.Fora dessa lista fica Ljubomir Fejsa, ainda a contas com problemas físicos.

Autor: Fábio Lima