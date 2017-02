Continuar a ler

Rizzoli também é já um velho conhecido do clube encarnado na Liga dos Campeões, pois será o quarto jogo que vai arbitrar do Benfica na mais importante competição de clubes da UEFA.



O italiano Nicola Rizzoli foi este domingo nomeado pela UEFA para arbitrar o jogo de terça-feira entre Benfica e Borusssia de Dortmund, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.O árbitro do jogo de terça-feira, agendado para as 19h45, no estádio da Luz, dirigirá pela quinta vez um encontro desta edição da Champions.