Arturo Jiménez, um dos representantes do avançado, afirmou que Nicolás não pensa, de momento, em mais nenhum clube sem ser no Pumas e que ainda é muito cedo para falar de qualquer negociação. "O Nicolás está feliz no Pumas e quer respeitar o contrato. Não vamos analisar qualquer possibilidade até ao final da Taça das Confederações", afirmou.



Castillo tem uma cláusula de rescisão um pouco superior a 6 milhões de euros.

O clube mexicano está disposto a negociar Castillo, de 24 anos, e já estará até no mercado à procura de outro avançado, mas as negociações, como expressou um dos agentes do jogador, só serão feitas após a realização da Taça das Confederações onde, espera-se, marque presença.