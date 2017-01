Continuar a ler

Finalmente, o segundo ciclo de jogos na Luz começa na primeira semana de fevereiro, com as visitas de Nacional e Arouca, que antecedem a vinda dos germânicos. Após este jogo, e caso o Benfica garanta a qualificação na Taça CTT, segue-se a ‘final four’ no Algarve, para a qual o V. Setúbal já está apurado, o que implicará mexidas no jogo previsto para dia 28, uma vez que as meias-finais estão marcadas para os dias 25 e 26, e a final para 29.Finalmente, o segundo ciclo de jogos na Luz começa na primeira semana de fevereiro, com as visitas de Nacional e Arouca, que antecedem a vinda dos germânicos.

Além de ainda estar a disputar todas as provas a nível interno, o Benfica também assegurou a passagem aos oitavos-de-final da Champions.No plano teórico, os encarnados têm pela frente um quadro apaziguador, com a maioria dos jogos em casa. Até à primeira mão da Liga dos Campeões, o Benfica tem pela frente oito jogos e, destes, cinco serão disputados na Luz. O primeiro ciclo de três partidas em casa começa já no próximo fim de semana, com a visita do Boavista após o duplo confronto com os vimaranenses. Segue-se o Leixões numa partida relativa à Taça de Portugal, e a receção ao Tondela, que marca o início da segunda volta.