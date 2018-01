A polémica em torno dos No Name Boys, conjunto organizado de adeptos, como Luís Filipe Vieira os apelidou, levou a que estes exibissem duas tarjas simbolizando o cartão de sócio e o Red Pass benfiquista no dérbi de ontem na Luz.Ali, poderia ler-se: "O nosso verdadeiro registo. 1904. Todos para o Estádio".