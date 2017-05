Carlos Trabuco, sócio do Benfica, prepara-se para fazer uma viagem de carro entre Lisboa e o Vaticano, como forma de agradecer a conquista do título de campeão pelas águias. Neste momento, o benfiquista, de 68 anos, aguarda apenas a confirmação por parte do patriarcado de Lisboa de que poderá ser recebido pelo Papa Francisco para seguir viagem até Itália. Desta forma, irá repetir a experiência que já sentiu com João Paulo II, o qual teve oportunidade de conhecer, numa primeira visita ao Vaticano.

Numa aventura em nome do Benfica, a viagem tem uma duração prevista de oito dias e prevê a paragem em várias casas do clube espalhadas por essa Europa fora, antes de chegar a Roma. Levará consigo vários adereços do universo benfiquista, como uma camisola, cachecol e até uma réplica da taça de campeão nacional.