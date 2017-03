João Pinheiro foi o árbitro escolhido para dirigir o encontro frente ao Paços de Ferreira, decisão que não merece qualquer comentário por parte dos responsáveis do clube da Luz, apesar das críticas à atuação do juiz presente na última derrota do Benfica na Liga, no terreno do V. Setúbal (0-1). Recorde-se que, nesse encontro, houve queixas de um penálti que terá ficado por assinalar, nos instantes finais, por falta sobre Carrillo.

Também as declarações do diretor de comunicação do FC Porto não merecem resposta. Francisco J. Marques alegou "adulteração da verdade desportiva" pelo facto de Pizzi escapar ao quinto cartão amarelo há 15 jogos consecutivos.

Continuar a ler