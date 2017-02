Continuar a ler

3 -Nota alguns jogadores em sub-rendimento?1 Não creio. Acho é que há excesso de lesões em jogadores de referência. Penso que houve um conjunto de situações que em conjunto levou o Benfica a esta situação.2 Não jogaram o suficiente frente ao V. Setúbal, mas ele não viu o penálti porque não quis. O Benfica não está tão bem como na primeira volta mas desejo que estas situações não venham a repetir. No Bonfim a equipa não ganhava mas teoricamente empatava.3 Há um ou outro jogador a apresentar sinais de cansaço. De qualquer forma temos um calendário melhor pois o FC Porto vai jogar com Sporting e V. Guimarães. Em pouco tempo podemos recuperar a vantagem.1 Acho que não houve deslumbramento nenhum, o que aconteceu foi uma série de situações atípicas. A equipa não rende o mesmo, mas não creio que seja deslumbramento dos jogadores. Há uma quebra anímica que até se vê pelo facto de a equipa não recuperar quando está em desvantagem.2 É preciso repor rapidamente a regularidade pois a arbitragem tem de voltar a ser ao que era antes da invasão ao estágio dos árbitros na Maia.3 Alguns...Claramente o Pizzi, que vai parar. Foi um jogador importante na primeira metade da época e agora baixou. Com o regresso do Jonas esperávamos melhor mas, por coincidência, isso não aconteceu.1 Com os adeptos, sim. Se passa para a equipa e se de alguma forma a prejudicou ou entusiasmou, algo está mal. Houve muitos avisos para que não se jogasse da mesma maneira depois de Boavista e Moreirense.2 O Benfica deveu a si próprio não ter ganho estes jogos, face à incapacidade em jogar com empenho e alma benfiquista. Mas tem havido muitos erros e nota-se mais porque o Benfica perdeu pontos. Houve antes, mas o Benfica ganhou...3 Há jogadores em baixo, mas a quebra não foi de um momento para o outro. Jonas está longe do seu melhor e Lindelöf rende 60 por cento menos no lado direito. Algo não está a funcionar como no ano passado.