Continuar a ler

No mesmo sentido vai a opinião do antigo lateral-esquerdo Álvaro Magalhães, centrando-se no sacrifício do camisola 10 e melhor marcador do campeonato, com 13 golos. "Se o Jonas joga sozinho lá na frente é submetido a um desgaste muito grande e chega ao fim da primeira parte já cansado", advoga quem fez parte da equipa técnica liderada por Giovanni Trapattoni e que conduziu o Benfica à conquista do campeonato, em 2004/05, colocando ponto final em longo jejum. Em seu entender, os resultados do 4x3x3 não são imediatos, uma vez que a equipa estava rotinada a outros sistema.Diagnóstico mais vasto. Curiosa é a intervenção de Carlos Azenha. Para o treinador, os problemas do Benfica não se resumem ao novo sistema tático. O seu diagnóstico aponta falhas no "método de jogo e princípios orientadores". "Desde há dois anos que o Benfica os vem denotando", observa, referindo que de nada erve promover mudanças "se os princípios não forem corrigidos".