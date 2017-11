Presente no Wyscout Forum, que por estes dias decorre em Stamford Bridge, Nuno Gomes foi questionado pelo portal Calciomercato sobre a situação do avançado brasileiro Gabriel Barbosa no Benfica, deixando elogios ao jovem, de 22 anos, e também alguns conselhos."É o típico jogador brasileiro, que pode resolver um jogo sozinho. Sofreu em Itália e não jogado muito no Benfica, mas tem qualidade. Deve trabalhar duro e mostrar o que vale", referiu o antigo dirigente das águias.Ora, aproveitando a 'boleia', o Calciomercato decidiu pedir ao antigo avançado para destacar alguns jovens portugueses em quem os grandes do futebol europeu devem colocar as suas atenções: "Rúben Dias, um defesa central do Benfica, que é muito forte. Para lá dele, Diogo Gonçalves e João Carvalho, também do Benfica, e Gelson Martins, do Sporting, também são jogadores interessantes."

Autor: Fábio Lima