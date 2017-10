Continuar a ler

O antigo avançado das águias elogiou depois o recinto encarnado, por altura do seu 14.º aniversário, colocando-o num patamar de excelência: "O nosso estádio está dotado, hoje em dia, com equipamentos do melhor que existe a nível mundial e, comparando com outros estádios, está ao nível dos melhores da Europa".



Por fim, Nuno Gomes deixou uma mensagem de parabéns a todos os que estiveram envolvidos nestes 14 anos: "Estão de parabéns o estádio, a direção do clube e também os benfiquistas, que ao longo dos 14 anos têm vindo sempre em massa apoiar a equipa, como sempre fizeram".

Nuno Gomes, antigo jogador do Benfica, foi o autor do primeiro golo da história do novo Estádio da Luz, em 2003, mas nem por isso diz ser esse o golo que mais boas recordações lhe traz."Fiz alguns golos aqui no Estádio da Luz, mas, como é óbvio, o golo que eu mais recordo nem foi apontado por mim, foi apontado pelo Luisão naquele jogo em que precisávamos de uma vitória frente ao Sporting [a 14 de maio de 2005] para podermos ser campeões", referiu Nuno Gomes à BTV.

Autor: Luís Miroto Simões