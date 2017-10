Nuno Gomes marcou presença esta terça-feira na apresentação da caderneta de cromos Liga NOS 2017/2018, da Panini, que decorreu no Hotel Pestana CR7 com o apoio do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, e quando foi desafiado por Pedro Henriques para escolher - entre Seferovic, Gelson Martins e Danilo - qual o jogador mais valioso no final da época, a escolha recaiu para o avançado suíço."Espero que faça muitos golos. Seferovic pode ser muito valioso para o Benfica", explicou o antigo responsável pela formação do Benfica, que espera ver também jovens benfiquistas em destaque: "um jogador que poderá revelar-se é o Xadas [do Sp. Braga]. Mas espero que jovens do Benfica também se possam mostrar esta época", disse.