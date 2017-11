Continuar a ler

Além de ter abordado o futuro, o antigo goleador falou sobre vários temas, entre eles, as jovens promessas com as quais trabalhou de perto no clube da Luz. "O Bernardo Silva é fortíssimo, embora já não seja novidade para ninguém. Mas há dois ou três jovens que estão a dar os primeiros passos e que vão dar que falar como é o caso de Diogo Gonçalves ou Rúben Dias, um central muito bom", enalteceu.



Além de ter abordado o futuro, o antigo goleador falou sobre vários temas, entre eles, as jovens promessas com as quais trabalhou de perto no clube da Luz. "O Bernardo Silva é fortíssimo, embora já não seja novidade para ninguém. Mas há dois ou três jovens que estão a dar os primeiros passos e que vão dar que falar como é o caso de Diogo Gonçalves ou Rúben Dias, um central muito bom", enalteceu.

Nuno Gomes ainda não tomou uma decisão quanto ao futuro profissional, mas o antigo responsável pela formação do Benfica anunciou que pretende manter-se "ligado à gestão desportiva"."Concluí a minha ligação ao setor jovem do Benfica e, neste momento, estou à espera de uma oportunidade", anunciou em declarações à margem do Web Summit onde participou como orador para falar da importância do futebol na inclusão de jovens.

Autor: Valter Marques