Nuno Gomes já está a testar o que sabe sobre a história do clube do coração com o jogo que promete animar os tempos livres dos benfiquistas.vai oferecer, a partir do dia 29, o Trivial Pursuit Edição especial Tricampeão, que o antigo avançado das águias já tem em casa e ao qual promete dar muito uso. Até porque descobriu que também o seu passado glorioso ao serviço do emblema da Luz é contemplado numa das questões. "Já são muitos anos de Benfica, mas num percurso com tantas vitórias e sucessos, nunca se sabe tudo. Vai ser giro ficar a conhecer ainda mais", revelou o atual responsável pela formação do Benfica, não escondendo o entusiasmo no momento em que recebeu: "Aprendemos, enquanto nos divertimos. Uma excelente iniciativa, sem dúvida alguma." Faça como o Nuno Gomes e não perca, a partir do próximo domingo com o seu jornal, esta versão do Trivial Pursuit dedicada a todos os amantes do Benfica.Trata-se da oferta deste clássico jogo que ganhou a forma gloriosa de Edição ‘Benfica Tricampeão’. A promoção é GRÁTIS de 2.ª a 6.ª feira. Neste jogo, o leitor pode mostrar tudo o que sabe sobre o seu clube do coração – o Benfica. São 720 perguntas, divididas por 6 temas: Competições Nacionais, Competições Internacionais, Modalidades, História/Curiosidades, Jogadores e Treinadores e Tricampeão