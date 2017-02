Continuar a ler

O encontro, que terá a presença de cerca de 100 benfiquistas, será disputado no Phillips Stadium, casa da equipa principal do PSV e lugar do qual Nuno Gomes só tem boas memórias.



"É um estádio onde já fui feliz pelo Benfica, pois marquei aqui dois golos em 1997/98 na Liga dos Campeões, e pela Seleção Nacional, no Euro'2000, na vitória por 3-2 frente à Inglaterra. É um momento que vou guardar para sempre, pois foi um jogo histórico. Marquei nesse jogo um dos golos mais importantes da minha carreira, também por ter sido o primeiro pela Seleção Nacional. Só nesse jogo é que consegui marcar e logo num jogo histórico. Fizemos uma excelente campanha nesse Europeu e foi uma partida memorável."



Ainda sobre a Youth League, o técnico João Tralhão considera que a equipa terá muitas dificuldades pela frente. "Jogo de grau de dificuldade máxima, com equipas muito competitivas. Dificuldades vão ser acrescidas pela qualidade de jogo que o PSV tem e pelos processos de jogo."



Rúben Dias, defesa-central da equipa B que está em Eindhoven para ajudar os sub-19, concorda com o treinador, mas mostra-se ambicioso. "É mais um passo no caminho que queremos fazer até à final. É mais um jogo difícil, mais uma etapa, e logo num estádio como o do PSV. Estamos preparados para o que aí vem." O encontro, que terá a presença de cerca de 100 benfiquistas, será disputado no Phillips Stadium, casa da equipa principal do PSV e lugar do qual Nuno Gomes só tem boas memórias."É um estádio onde já fui feliz pelo Benfica, pois marquei aqui dois golos em 1997/98 na Liga dos Campeões, e pela Seleção Nacional, no Euro'2000, na vitória por 3-2 frente à Inglaterra. É um momento que vou guardar para sempre, pois foi um jogo histórico. Marquei nesse jogo um dos golos mais importantes da minha carreira, também por ter sido o primeiro pela Seleção Nacional. Só nesse jogo é que consegui marcar e logo num jogo histórico. Fizemos uma excelente campanha nesse Europeu e foi uma partida memorável."Ainda sobre a Youth League, o técnico João Tralhão considera que a equipa terá muitas dificuldades pela frente. "Jogo de grau de dificuldade máxima, com equipas muito competitivas. Dificuldades vão ser acrescidas pela qualidade de jogo que o PSV tem e pelos processos de jogo."Rúben Dias, defesa-central da equipa B que está em Eindhoven para ajudar os sub-19, concorda com o treinador, mas mostra-se ambicioso. "É mais um passo no caminho que queremos fazer até à final. É mais um jogo difícil, mais uma etapa, e logo num estádio como o do PSV. Estamos preparados para o que aí vem."

Os juniores do Benfica entram em campo frente ao PSV Eindhoven, a partir das 17 horas, com o objetivo de marcarem presença nos quartos-de-final da UEFA Youth League. Nuno Gomes, diretor do Caixa Futebol Campus, acredita num bom resultado em solo holandês."Ambas as equipas apresentam muita qualidade. O PSV tem ligeira vantagem por jogar em casa, mas nestes jogos esse factor não é tão importante. Vamos defrontar uma excelente equipa, que ficou em 1.º no grupo de Atlético de Madrid e Bayern Munique. Os nosso jogadores vão estar à altura e esperamos passar aos quartos-de-final", afirmou o diretor da formação encarnada à BTV.

Autor: Pedro Ponte