Nuno Gomes é uma das personalidades que está na Cidade do Futebol, a convite da FPF, a atender telefonemas do número criado para ajudar as famílias que perderam os bens nos incêndios que este ano assolaram a região centro de Portugal. Uma causa nobre que levou o antigo diretor da formação do Benfica a 'dar razão' a Luís Filipe Vieira: "Quando toca a ajudar e melhorar a vida das pessoas, não consigo dizer que não."

Para o ex-internacional, de 41 anos, "o futebol tem sempre um papel importante em todas as causas". "Mais uma vez, esta inciiata da FPF é de louvar, as pessoas têm aderido em massa e objetivo é mesmo esse", afirmou, à SIC Notícias.

"O assunto não deve cair no esquecimento, porque ainda há muitas pessoas que precisam de ajuda. Espero atender muitas chamadas", acrecentou.

Autor: Sérgio Krithinas