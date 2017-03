Continuar a ler

"O Benfica quando está em vantagem fecha bem os caminhos para a sua baliza. Nós tentámos pela direita, pela esquerda, pelo meio, jogo direto, jogo indireto, de todas as formas, mas o Benfica defendeu bem. Eles podiam ter feito o 2-0, mas nós também podíamos ter empatado", frisou.



Aos 81', Nuno Manta lançou em campo Fabinho, numa troca que tinha um objetivo claro. "Quando lancei o Fabinho pensava que iria ter mais bola. Queria ter alguém com qualidade de passe, para explorar a velocidade dos homens da frente com passes de rutura", explicou.



"Cada jogo é um jogo, tem a sua história. Todos são difíceis e sábado teremos mais um, diante do Setúbal", finalizou. "O Benfica quando está em vantagem fecha bem os caminhos para a sua baliza. Nós tentámos pela direita, pela esquerda, pelo meio, jogo direto, jogo indireto, de todas as formas, mas o Benfica defendeu bem. Eles podiam ter feito o 2-0, mas nós também podíamos ter empatado", frisou.Aos 81', Nuno Manta lançou em campo Fabinho, numa troca que tinha um objetivo claro. "Quando lancei o Fabinho pensava que iria ter mais bola. Queria ter alguém com qualidade de passe, para explorar a velocidade dos homens da frente com passes de rutura", explicou."Cada jogo é um jogo, tem a sua história. Todos são difíceis e sábado teremos mais um, diante do Setúbal", finalizou.

Ainda que o Feirense tenha saído derrotado na receção ao Benfica 0-1 ), Nuno Manta era um treinador orgulhoso por aquilo que os seus jogadores fizeram diante do campeão nacional. O técnico dos fogaceiros enalteceu o trabalho feito e referiu que a equipa por si orientada teve até possibilidades para empatar a partida."Pessoalmente estou muito orgulhoso pelo que fizeram em campo. Trabalharam muito, tanto na primeira como na segunda parte. Jogar com o campeão nacional, jogar com o Benfica, não é fácil. A equipa bateu-se bem, apesar do golo sofrido na parte final da primeira parte. Na segunda tentámos modificar, mudar a zona de pressão, crescer e dividir o jogo. Conseguimos equilibrá-lo, tivemos situações de finalização, mas ganhou que fez o golo. E acabou por ser o Benfica", começou por analisar, à SportTV.

Autor: Fábio Lima