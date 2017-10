Nuno Manta saiu resignado com o resultado . "Foi um bom jogo, competitivo, com duas equipas que tentarem ganhar. O Benfica entrou muito forte, tentou marcar cedo, e nós não conseguimos retardá-los e enervá-los, mas depois conseguimos equilibrar. Na segunda parte voltámos a entrar bem, mas no final a equipa ficou um pouco desequilibrada e o Benfica voltou a ficar por cima", referiu à BTV antes de resumir o desafio: "São três pontos para o Benfica e nenhum para o Feirense. Temos de começar a pensar na próxima jornada".O técnico ainda garantiu que até ao final da prova a sua equipa vai sempre "entrar para ganhar" como aconteceu na Luz pois, para Nuno Manta, é a única forma " de discutir os resultados".

Autor: João Soares Ribeiro