Nuno Saraiva exibiu no programa ‘Verde no Branco’, da Sporting TV, o que considerou ser "mais uma evidência do apoio ilegal" do Benfica a claques. O diretor de comunicação dos leões levou a estúdio "uma planta do Estádio da Luz que servia de guião aos funcionários do Benfica que vendiam Red Pass" onde era possível constatar que "os sectores A10, A11 e A12 são reservados aos ‘No Name Boys’ e o sector A28 aos ‘Diabos Vermelhos’."



"A atribuição de um sector específico, é por si só, um benefício. Onde andam os senhores do IPDJ, da Liga e da FPF? Estão à espera de quê para agir? Isto é absolutamente escandaloso, vergonhoso. É um clube que julga que está acima da lei e, pior do que isso, gostar de viver e de atuar à margem da lei", acusou Nuno Saraiva, denunciando em particular a festa dos 35 anos dos ‘Diabos Vermelhos a 11 de novembro no Estádio da Luz, com as presenças de Svilar, Jardel e do vice-presidente do Benfica Fernando Tavares. "Querem maior exemplo de apoio a uma claque ilegal?", questiona, interessado em saber em "nome de quem foram passadas as faturas" e instando as autoridades a investigar.

Autores: Alexandre Carvalho e Vítor Almeida Gonçalves