O dirigente verde e branco espera agora a abertura de um novo processo disciplinar às águias e adiantou que este relatório será acrescentado ao processo anteriormente aberto sobre o tema: "O delegado, ao reconhecer sectores reservados, está também a reconhecer que o Benfica lhes concede benefícios, por definição, ilegais. Assim, é exposta e denunciada uma clara violação da lei por parte do Benfica e, perante essa revelação, estranha-se apenas que não seja instaurado o competente processo disciplinar ao clube. Como é óbvio, o Sporting CP vai requerer que, como prova, este relatório seja junto ao processo disciplinar já aberto anteriormente."





Nuno Saraiva, afirmou que a justiça desportiva passou a "reconhecer a existência de claques ilegais" no Benfica. O diretor de comunicação do Sporting baseou-se no mais recente mapa de castigos da Liga, referente a um Benfica-P. Ferreira da Liga NOS, onde são nomeados tanto os 'No Name Boys' como os 'Diabos Vermelhos'."Eis que chega, finalmente, o reconhecimento da existência de claques ilegais no Benfica pela justiça desportiva. O facto de um delegado da Liga escrever e passo a citar 'um sector reservado' no Estádio da Luz para grupos organizados de adeptos – identificando-os – 'Diabos Vermelhos' e 'No Name Boys' espelha o que vem há muito sendo denunciado pelo Sporting: Existem benefícios, as claques são identificadas e é público e notório esse mesmo benefício", constatou Nuno Saraiva, numa publicação no Facebook.