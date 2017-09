Nuno Saraiva acusou o Benfica de falta de transferência na comunicação de algumas transferências, dando o exemplo da venda de Lazar Markovic ao Liverpool, em 2014. Em sentido inverso, o diretor de comunicação dos leões sublinhou que o clube verde e branco é exemplar nesse ponto, no mesmo dia em que, através do seu jornal oficial, divulgou o balanço do mercado de verão "O Benfica, quando vendeu o Markovic ao Liverpool, comunicou que tinha vendido por 25 milhões. Não comunicou mais nada: nem comissões nem outros custos da operação. No Relatório e Contas, verificámos que nos cofres do Benfica entraram 6 milhões. De resto foi para pagar custos de intermediação. No Sporting recuperámos passes de jogadores para podermos ser os únicos beneficiários das transferências. É o exemplo clássico da falta de transparência, de não dizer tudo e dizer apenas aquilo que dá jeito. É meramente com o objetivo de enganar os sócios e os acionistas. O Sporting seguramente não o faz: tem o compromisso com o rigor, a transparência e a verdade", disse Saraiva no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV.As comissões pagas por Benfica e Sporting também foram objeto de discussão: "O Benfica é o campeão das comissões. Nas duas épocas anteriores pagou mais de 40 milhões, o FC Porto 17,9 milhões e o Sporting, 8,9 milhões de euros. O Benfica pagou mais em comissões do que a soma das comissões pagas pelos restantes clubes em Portugal. É perfeitamente possível fazer bons negócios sem pagar comissões astronómicas, ou sem pagar sequer comissões. Vejam-se os casos de João Mário e Slimani. Duas das maiores vendas da história do Sporting sem pagar comissões".

Autor: Bruno Fernandes