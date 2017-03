Na mesma publicação no Facebook em que lamentou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto em rejeitar o recurso do Sporting no caso dos vouchers e arquivar ainda o processo, Nuno Saraiva afirmou que o Benfica admitiu ter ido "longe de mais" na oferta do denominado Kit Eusébio."Aparentemente, o clube que oferecia os referidos vouchers também concorda e reconhece que foi longe de mais, tanto que já deixou de fazer as ofertas que fazia a árbitros, delegados e observadores", apontou o diretor de comunicação dos leões.