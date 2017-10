Continuar a ler

"Na Vila das Aves o Ferrari Vermelho voltou a atacar marcando um penálti que só ele e o diácono que fez de VAR conseguiram ver. Em Alvalade, só Rui Costa viu simulação de Gelson Martins num lance em que até um míope marcava penálti. Aguardemos pelos e-mails a interceder pelas avaliações destes juízes, porque, seguramente, não haverá nenhum primeiro-ministro a querer dar-lhes cabo da nota", disparou.



O lance que deixou Jesus fora de si e levou o árbitro a consultar as imagens duas vezes

O penálti assinalado sobre Pizzi que Jonas converteu

Nuno Saraiva deixou duras críticas a Nuno Almeida e Rui Costa, árbitros do Aves-Benfica (1-3) e Sporting-Chaves (5-1), respetivamente, encontros realizados este domingo.O diretor de comunicação leonino disse que "o Ferrari Vermelho voltou a atacar", protestando um penálti marcado a favor das águias nas Aves por Nuno Almeida. Relativamente ao jogo em Alvalade, disse na sua página pessoal do Facebook que "só Rui Costa viu uma simulação de Gelson Martins", em alusão ao amarelo atribuído ao jogador do Sporting, após ter caído na área, durante a primeira parte.