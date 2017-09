Nuno Saraiva comentou com ironia o castigo de três jogos - entretanto suspenso devido ao recurso interposto pelo Benfica - imposto a Samaris por agarrar o pesço de Paulinho num Benfica-Sp. Braga, da Taça CTT, dizendo estar de acordo com Rui Vitória quando este disse esperar que o tratamento tido neste caso se prolongue a todos os outros "Não podia estar mais de acordo com Rui Vitória. Estamos à espera que o Eliseu seja castigado, o Luisão seja castigado… Estamos à espera que vários jogadores do Benfica sejam tratados da mesma forma como foi o Samaris. Temos assistido a uma impunidade quase absoluta dos jogadores do Benfica, que em campo parece poderem fazer tudo porque sabem que a consequência disciplinar será nenhuma. Foi assim com Eliseu e Luisão", disse o diretor de comunicação do Sporting no programa 'Verde no Branco', da Sporting TV.