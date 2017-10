Continuar a ler

NS – É se o Sporting tem? Não temos cartilha.NS – Essa foi uma tentativa da propaganda do Benfica de menorizar o que aconteceu, dizendo que era uma frente anti-Benfica. A única coisa que me interessa no Benfica é saber se o polvo existe, e já percebemos que existe, e como é que se pode acabar com ele, se tem solução.NS – Não.NS – Não concordo nem deixo de concordar. Quem não deve não teme.NS – Não. Eu penso pela minha própria cabeça. O presidente do Sporting CP pensa pela sua. Não sei se todos se podem gabar do mesmo.