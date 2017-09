Continuar a ler

O diretor de comunicação lamentou ainda a inexistência do vídeo-árbitro (VAR) na Taça CTT, ao mesmo tempo que apontou o dedo a uma dualidade de critérios: "Se queremos valorizar a Taça da Liga, não faz sentido não existir VAR. Depois, aquilo que as imagens mostram, e o amarelo a Petrovic é bem exibido, pois é uma entrada imprudente, o problema é a falta de coerência de Manuel Mota. Mas depois olhamos para as imagens de Samaris, e de forma eufemística dizemos que é reincidente, não é um cidadão exemplar. Lembramos o Moreirense-Benfica, a agressão a Alex Telles contra o FC Porto… Isto passa tudo impune, o presidente do Sporting indigna-se e é punido por exprimir opiniões legítimas de que está indignado e se sente prejudicado."



Explicações à Comissão de Instrutores



Ainda no que respeita a matérias disciplinares, Nuno Saraiva revelou que o Sporting pediu explicações à Comissão de Instrutores da Liga no sentido de averiguar em que pé está a



O vídeo da confusão no final do Benfica-Sp. Braga

Nuno Saraiva afirmou que Andreas Samaris deveria ter sido expulso no Benfica-Sp. Braga, da Taça CTT, depois de agarrar o pescoço de Paulinho já depois do apito final. Durante o programa 'Verde no Branco', da Sporting TV, passaram igualmente imagens de um lance em que o grego colocou o braço à volta do pescoço de João Carlos Teixeira, na mesma partida, com o diretor de comunicação leonino a focar-se principalmente no gesto de Samaris no fim da partida, lançando a questão sobre se será levantado algum auto de flagrante delito."Quando os juízes estão todos ali, o Samaris faz claramente uma agressão a Paulinho e o árbitro Bruno Esteves valoriza da mesma maneira uma agressão e um pedido de esclarecimento de Paulinho a Jardel. Samaris devia ter visto vermelho e ser severamente punido. Mas o CD não quer ser VAR dos jogadores, só dos dirigentes… No Moreirense-Benfica não houve flagrante delito, mas será que agora o professor Meirim vai levantar um auto de flagrante delito, sabendo que há reincidência?", considerou Saraiva, deixando a pergunta ao presidente do Conselho de Disciplina da FPF.

