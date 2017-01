O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, ligou para o programa da CM TV, ‘Pé em Riste’, para desmentir André Ventura. O comentador afeto ao Benfica disse que a companheira de BdC, Joana Ornelas, teria viajado no autocarro da equipa na visita à Madeira e que o líder leonino recebeu um prémio de 250 mil euros referente à conquista do título de futsal na época passada. "É um profissional da mentira! O Sporting também tem documentos internos de outros clubes e, se é esse o caminho que querem seguir, então vamos ter surpresas num futuro próximo", garantiu Saraiva.