Svilar não ficou indiferente ao momento que protagonizou ontem, a estreia pelo Benfica. "Estou muito orgulhoso pela estreia", assinalou, no Instagram. "Obrigado à família e benfiquistas", rematou. O jovem belga, de resto, foi abraçado por todos os elementos da defesa, depois de Bruno Paixão ter apitado para o final.Quem também fez questão de felicitar o jovem guarda-redes foi Rui Vitória, que foi até ao centro do relvado cumprimentar os jogadores. O belga apareceu-lhe pela frente e o técnico não foi de modas: puxou-o pelo braço e abraçou-o. Como Record escreveu na edição de ontem, Júlio César , a contas com mialgia, está em dúvida para o jogo com o Manchester United. Svilar é uma das possibilidades para a baliza, no caso de o brasileiro não recuperar, mas também Varela. Paulo Lopes, esse, não está inscrito na UEFA.

Autor: Pedro Ponte