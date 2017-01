Francisco Palmeiro conheceu ontem a sua última morada, no cemitério da Costa de Caparica (Almada). A antiga glória, que falecera no último domingo, aos 84 anos, teve cerca de duas centenas de pessoas no derradeiro adeus, entre familiares e amigos. Na Igreja Nova da Costa de Caparica o ambiente foi de natural pesar, mas também de saudade. Depois de o presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, ter expressado pessoalmente as suas condolências à família, ontem foi o ‘vice’ Domingos Almeida Lima a marcar presença no funeral, onde estiveram várias outras figuras das águias, como Toni, António Simões, Humberto Coelho ou José Bastos.

Entre vários outros registos de monta, Palmeiro foi o primeiro jogador do Benfica a marcar na inauguração do antigo Estádio da Luz e também a primeira águia a faturar nas competições europeias (Taça dos Clubes Campeões Europeus, 19 de setembro de 1957). A Record, Almeida Lima sublinha as qualidades do malogrado. "Teve uma vida muito preenchida. Foi um grande atleta, marcou uma geração e também uma fase do futebol português. Foi sempre um grande amigo do Benfica e um bom homem", elogia o dirigente benfiquista, apoiado por Humberto Coelho: "Apesar da diferença de idades, o Benfica é isto mesmo. É respeitar os mais velhos, as lendas. Palmeiro parte, mas deixará sempre grande saudade."

Já Toni recorda que ainda há bem pouco tempo sofrera ao lado da antiga referência. "No jogo com o Boavista estávamos ansiosos. Soube a história dele por ele, o que foi uma felicidade. É uma das figuras marcantes da história do Benfica e ninguém apaga isso. São pessoas como ele que ajudaram a construir o Benfica mítico que hoje temos", frisa o ex-jogador e técnico benfiquista. A cobrir o caixão da antiga glória, uma bandeira do Benfica e outra do GD Costa de Caparica, que também representou já depois das oito épocas ao serviço da águia.

