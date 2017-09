O Benfica voltou a recorrer à conta de Twitter criada para a imprensa para dar troco às recentes bicadas dos rivais.

Destacando a apresentação da nova Cidade Desportiva das Modalidades já esta sexta-feira, as águias realçam que "o Benfica apresenta trabalho e obra". "Os outros, face ao vazio de nada terem para apresentar, continuam a falar de nós", pode ler-se.

"O SL Benfica apresenta amanhã a Cidade Desportiva das Modalidades sediada em Oeiras. Este novo centro de alto rendimento em conjunto com a expansão do Caixa Futebol Campus no Seixal, coloca o SL Benfica no top dos clubes do Mundo em termos de infraestruturas", reforçam os encarnados.