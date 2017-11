Gonçalo Rodrigues, mais conhecido por Guga no mundo do futebol, tornou-se conhecido de muitos adeptos do Benfica após ter sido brindado com a última dedicatória de Jonas. O médio, de 20 anos, que sempre foi apontado como um dos jovens mais talentosos do Seixal, onde chegou com o amigo Diogo Gonçalves da Escola de Futebol do Algarve, tem encontrado nas lesões a grandes dificuldades em confirmar tal estatuto.Titular em todos os escalões, acabou por sofrer, na época transata, uma rotura dos ligamentos cruzados que o afastou sete meses dos relvados. Quando regressou à competição, frente ao FC Porto B, sofreu nova recaída e voltou a ser operado. Isto, em abril último, trabalhando desde então para o regresso. Record sabe que tudo corre como previsto, embora só deva poder competir em 2018.