Continuar a ler

João Gabriel diz ainda que para que Domingos Oliveira pudesse fazer as parcerias comerciais, houve "um camelo", que "meteu as mãos na m....".João Gabriel deixou o Benfica no final da temporada 2015/16, estando a trabalhar no Dubai. Em entrevista dada a Record no final de junho de 2016 negou qualquer rutura ou fricção interna."Nada disso, total sintonia com o presidente e com todos dentro do clube. Saio por opção, na certeza de que o Benfica está bem entregue, com uma estrutura profissional que nada deve a outras de clubes europeus mais fortes apenas do ponto de vista financeiro. Tenho a certeza até de que alguns dos grandes europeus, se pudessem beneficiar da atual estrutura do Benfica, teriam melhores resultados quer desportivos, quer a nível da gestão e da inovação", referiu ao nosso jornal em entrevista publicada a 29 de junho de 2016.